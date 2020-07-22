В детскую школу искусств Калининска поступают новые музыкальные инструменты

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В период летних каникул для отделения народных инструментов были получены бас – балалайка и домра. Ожидается поступление трех пианино и концертного баяна. Закуплена учебная литература, в том числе нотные сборники для различных музыкальных инструментов, учебники по сольфеджио, хору и музыкальной литературе, наглядные и демонстрационные пособия для преподавателей и воспитанников школы, обучающихся по предпрофессиональным программам, которые расширят возможности для проведения уроков, внеклассных мероприятий, соответствующих всем современным требованиям.«Национальный проект «Культура» направлен на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры и создает благоприятные условия для подготовки молодых талантов. Благодаря реализации этого проекта юные музыканты саратовской области смогут получить музыкальное образование, соответствующее современным требованиям», – подчеркнула министр культуры Татьяна Гаранина.