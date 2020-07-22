Областная научная библиотека и театр-студия «Обратная перспектива» открыли для читателей новую онлайн-рубрику
Областная универсальная научная библиотека совместно со своим другом и многолетним партнёром – театром-студией «Обратная перспектива» запустила в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» для читателей библиотеки новую интересную онлайн-рубрику #слушай_книги.
Только в рамках данной рубрики необходимо будет не только прослушать, но и отгадать, о какой книге так увлекательно рассказывают ребята. И, конечно же, библиотечным работникам хотелось бы узнать, насколько читателям понравилась эта задумка. Поделиться своими впечатлениями можно в комментариях.