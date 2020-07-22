22 июля 2020 СРЕДА
Новости
15:43 | 22 июля
Специальный сервис "РЖД" помогает возвращать пассажирам забытые в поездах вещи
15:08 | 22 июля
Третья дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО "РЖД" пройдёт с 27 июля по 7 августа
14:24 | 22 июля
Около 105 млн рублей сэкономлено на ПривЖД в I полугодии за счёт технологий бережливого производства
13:33 | 22 июля
На экспорт отправлены первые десять тысяч тонн саратовского зерна
12:35 | 22 июля
В Саратовской области введен противопожарный режим
11:43 | 22 июля
Около 400 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
10:50 | 22 июля
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно ограниченно в ночь с 22 на 23 июля
09:56 | 22 июля
С начала года в Саратовской области погибло девяноста человек
09:16 | 22 июля
В Саратовской области ограничительный режим продлен до 31 июля
16:05 | 21 июля
«Родительская лига» получила грант Фонда Президентских грантов на поддержку приемных семей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Областная научная библиотека и театр-студия «Обратная перспектива» открыли для читателей новую онлайн-рубрику

Новости


Областная универсальная научная библиотека совместно со своим другом и многолетним партнёром – театром-студией «Обратная перспектива» запустила в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» для читателей библиотеки новую интересную онлайн-рубрику #слушай_книги.

Только в рамках данной рубрики необходимо будет не только прослушать, но и отгадать, о какой книге так увлекательно рассказывают ребята. И, конечно же, библиотечным работникам хотелось бы узнать, насколько читателям понравилась эта задумка. Поделиться своими впечатлениями можно в комментариях.