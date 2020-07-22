Областная научная библиотека и театр-студия «Обратная перспектива» открыли для читателей новую онлайн-рубрику

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Только в рамках данной рубрики необходимо будет не только прослушать, но и отгадать, о какой книге так увлекательно рассказывают ребята. И, конечно же, библиотечным работникам хотелось бы узнать, насколько читателям понравилась эта задумка. Поделиться своими впечатлениями можно в комментариях.