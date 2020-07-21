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Anastasia Stone представила новый клип на сингл «911»

Новости
Anastasia Stone представила новый клип на сингл «911»

Anastasia Stone, исполнительница популярных песен, рассказала о новой работе.

Певица в сотрудничестве с режиссером Viva Prime сняла клип на сингл «911». По словам Анастасии, ее творчество, прежде всего, адресовано женщинам. Нет сомнений, что практически каждая представительница прекрасного пола хотя бы раз в жизни сталкивалась с историями, которые описывает в своих композициях Анастасия.

По сюжету песни «911» главная героиня становится участницей веселой вечеринки. Ее вниманием пытаются завладеть сразу несколько парней, которые устраивают между собой зажигательное танцевальное соревнование. Как отреагирует на подобное поведение девушка? В клипе Anastasia Stone никого не оставят равнодушными зажигательные танцы, эффектные наряды, красивые локации.

Анастасия рассказала, что съемки клипа прошли очень легко и быстро, потому что многие эпизоды снимались с первого дубля. Певица назвала песню «911» магией чувств и всплеском эмоций. Клип на новый сингл можно посмотреть на YouTube или в Инстаграме Anastasia Stone.