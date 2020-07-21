Продлён срок подачи заявок на конкурс «Торговля России 2020»
Министерство экономического развития области информирует, что срок подачи заявок от участников конкурса «Торговля России 2020» продлен до 1 сентября 2020 года.
Ежегодный конкурс организуется Минпромторгом России.
Главная задача конкурса — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли.
Победители конкурса будут выявлены в следующих номинациях:
«Лучший торговый город»;
«Лучшая торговая улица»;
«Лучший нестационарный торговый объект»;
«Лучшая ярмарка»;
«Лучший розничный рынок»;
«Лучший мобильный торговый объект»;
«Лучший магазин»;
«Лучший объект фаст-фуда»;
«Лучший торговый фестиваль»;
«Лучший оптовый продовольственный рынок»;
«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».