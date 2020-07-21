21 июля 2020 ВТОРНИК
Новости
09:55 | 21 июля
СНИЛС новорожденным детям теперь будет оформляться автоматически
09:00 | 21 июля
Anastasia Stone представила новый клип на сингл «911»
16:18 | 20 июля
Продлён срок подачи заявок на конкурс «Торговля России 2020»
15:25 | 20 июля
Дан старт фотоконкурсу ко Дню строителя
14:38 | 20 июля
Саратовская «Турбина» одержала победу на «Башкирией»
13:53 | 20 июля
Житель Энгельсского района стал жертвой мошенников
13:00 | 20 июля
Коронавирус. В детские сады Саратова привели 4728 детей
12:08 | 20 июля
Саратовский театр драмы сообщил подробности о своей работе
10:54 | 20 июля
Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось в 9 раз за I полугодие
09:58 | 20 июля
Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Продлён срок подачи заявок на конкурс «Торговля России 2020»

Новости


Министерство экономического развития области информирует, что срок подачи заявок от участников конкурса «Торговля России 2020» продлен до 1 сентября 2020 года.

Ежегодный конкурс организуется Минпромторгом России.

Главная задача конкурса — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли.

Победители конкурса будут выявлены в следующих номинациях:

«Лучший торговый город»;

«Лучшая торговая улица»;

«Лучший нестационарный торговый объект»;

«Лучшая ярмарка»;

«Лучший розничный рынок»;

«Лучший мобильный торговый объект»;

«Лучший магазин»;

«Лучший объект фаст-фуда»;

«Лучший торговый фестиваль»;

«Лучший оптовый продовольственный рынок»;

«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».