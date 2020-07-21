Дан старт фотоконкурсу ко Дню строителя

просмотров: 272

Жителям Саратовской области предлагается принять в нём участие. Для этого необходимо до 1 августа прислать фотографию любого человека, занятого в строительной сфере, за работой на почту denstroitelya2020@mail.ru, указав свои фамилию, имя, контактный телефон. Приветствуется короткая история строителя о том, почему он пришел в профессию или небольшая история из профессиональной жизни (не более 4-5 предложений).Информация будет опубликована на сайте министерства, в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях. Жюри выберет самые оригинальные фотографии, победители будут награждены грамотами.