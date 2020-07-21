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Саратовская «Турбина» одержала победу на «Башкирией»

Новости


Накануне на стадионе «Труд» прошла гонка «Турбина» - «Башкирия», которая закончилась для наших спортсменов победой со счётом 58:34.

Гонка прошла без зрителей на трибунах, так как всё ещё действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.

Наибольшее количество очков у команды «Турбина» набрал Владимир Бородулин (17). Лидером команды «Башкирия» стал Денис Гизатулин (16).

Следующую гонку «Турбина» проведет также с командой «Башкирия» на домашнем треке уже 22 июля.