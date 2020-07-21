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Житель Энгельсского района стал жертвой мошенников

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Житель Энгельсского района сообщил в полицию о факте мошенничества.

Со слов заявителя, ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что на мужчину пытаются оформить кредит злоумышленники и во избежание этого необходимо сообщить данные банковской карты и проверочный код, который придет в смс-сообщении. Несмотря на то, что энгельсит знал о подобном способе обмана от сотрудников полиции и СМИ, он предоставил незнакомцу требуемую информацию, после чего обнаружил, что на него все-таки был оформлен кредит на 113 000 рублей и эти деньги списаны со счета.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам, чтобы узнать данные карты, СVV-код или коды из смс-сообщений! В случае, если вам поступил такой звонок – немедленно прекратите разговор. Даже если звонивший обращается к вам по имени-отчеству, называет совершенные вами банковские операции – не верьте! Осведомленность звонящего лишь выдает в нем мошенника! Ни в коем случае не выполняйте действий с банковской картой, телефоном по указаниям третьих лиц, кем бы они не представились! Никогда не переходите по ссылкам, которые приходят в сообщениях. Ваши благоразумие и бдительность помогут сохранить денежные средства.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного 102).