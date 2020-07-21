Саратовский театр драмы сообщил подробности о своей работе

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Саратовский академический театр драмы сообщил о своей работе в ближайшее время."Уважаемые зрители!В связи с введением на территории Саратовской области режима повышенной готовности, постановлениями Правительства Саратовской области принят ряд ограничительных мер, связанных с деятельностью театра, проведение зрелищных и иных массовых мероприятий запрещено.О начале работы касс театра после снятия всех ограничительных мер и старте продаж на новый сезон будет объявлено дополнительно. Как обычно, будем держать вас в курсе новостей.Регламент отмены, замены либо переноса зрелищных мероприятий установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №442 (в редакции Постановления Правительства РФ от 06.06.2020 №830). Так, в частности, посетитель вправе обратиться за возвратом стоимости билета не позднее 6 месяцев с даты отмены введенных ограничений в случае отмены мероприятия и не позднее 9 месяцев с даты отмены введенных ограничений - в случае его переноса.Информация об отмене, замене либо переносе мероприятий сторонних организаций проводимых в помещении театра будет обязательно размещена после отмены ограничений!Обратиться с заявлением о возврате стоимости билетов, приобретенных в кассах театра, вы можете:- через электронную почту: sardrama@mail.ru ;- посредством почтовой связи по адресу: 410012 Саратов, ул.Рабочая, 116;- оставив заявление непосредственно в ящике для обращений, расположенномпри служебном входе в театр по ул.Университетской.Бланки заявления:1.Бланк заявления на возврат денежных средств за билеты приобретённые ON-LINE на сайте театра: www.saratovdrama.com2. Бланк заявления на возврат денежных средств приобретенных в кассах театра.Все полученные заполненные, подписанные заявления и приложенные к ним копии билетов будут рассматриваться после возобновления работы театра по мере появления технической возможности и с учетом сроков, установленных обслуживающим карту банком.Приобретенные ранее билеты в случае переноса мероприятий сторонних организаций, запланированных к показу в помещении театра, остаются действительны. Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что возврат стоимости билетов на такие мероприятия, в том числе в случаях отмены, замены или переноса зрелищного мероприятия осуществляется организатором.Остаёмся на связи и очень ждём встречи в зрительном зале!", - говорится в обращении коллектива театра к зрителям.