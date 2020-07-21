21 июля 2020 ВТОРНИК
Новости
09:55 | 21 июля
СНИЛС новорожденным детям теперь будет оформляться автоматически
09:00 | 21 июля
Anastasia Stone представила новый клип на сингл «911»
16:18 | 20 июля
Продлён срок подачи заявок на конкурс «Торговля России 2020»
15:25 | 20 июля
Дан старт фотоконкурсу ко Дню строителя
14:38 | 20 июля
Саратовская «Турбина» одержала победу на «Башкирией»
13:53 | 20 июля
Житель Энгельсского района стал жертвой мошенников
13:00 | 20 июля
Коронавирус. В детские сады Саратова привели 4728 детей
12:08 | 20 июля
Саратовский театр драмы сообщил подробности о своей работе
10:54 | 20 июля
Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось в 9 раз за I полугодие
09:58 | 20 июля
Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось в 9 раз за I полугодие

Новости


В январе-июне 2020 года на полигоне Приволжской железной дороги произошло 1 дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде.

При этом за аналогичный период 2019 года на переездах ПривЖД было допущено 9 ДТП. В большинстве случаев виновниками происшествий становились водители, нарушившие правила дорожного движения.

Единственное ДТП в I полугодии произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на станции Бетонная Волгоградского региона ПривЖД. Водитель легкового автомобиля "Лада Ларгус" выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, что привело к столкновению.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации. Кроме того, железнодорожники проводят профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. За 6 месяцев текущего года распространено более 24,5 тыс. памяток, а также установлено 222 информационных плаката, призывающих к бдительности при пересечении железнодорожных переездов.