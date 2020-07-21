Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось в 9 раз за I полугодие

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При этом за аналогичный период 2019 года на переездах ПривЖД было допущено 9 ДТП. В большинстве случаев виновниками происшествий становились водители, нарушившие правила дорожного движения.Единственное ДТП в I полугодии произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на станции Бетонная Волгоградского региона ПривЖД. Водитель легкового автомобиля "Лада Ларгус" выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, что привело к столкновению.Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации. Кроме того, железнодорожники проводят профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. За 6 месяцев текущего года распространено более 24,5 тыс. памяток, а также установлено 222 информационных плаката, призывающих к бдительности при пересечении железнодорожных переездов.