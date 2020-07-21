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Назначен новый глава администрации Заводского района

Новости


Сегодня, 20 июля, Владимир Чирсков назначен главой администрации Заводского района.

Ранее он занимал должность первого заместителя министра социального развития Саратовской области. Владимир Чирсков закончил Саратовский Политехнический институт и свою трудовую деятельность начал на мясокомбинате «Энгельсский» в должности главного механика. За годы работы он занимал руководящие посты в организациях Энгельса. С 2012 по 2017 годы трудился начальником управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского района, заместителем главы администрации Марксовского района. С 2017 года возглавлял комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района. С июня 2019 года назначен первым заместителем министра социального развития региона.