В 2020 году в Саратовской области сохраняется тенденция к снижению миграционной убыли населения

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В прошлом году, по данным статистики, миграционная убыль в Саратовской области снизилась почти в два раза по сравнению с предыдущим годом: 5 699 человек в 2019 г. против 10 348 человек в 2018 г.Наиболее распространенными причинами миграции служат смена места жительства по личным и семейным обстоятельствам, приобретение жилья в другом регионе, переезд в связи с учебой и работой. Мониторинг миграционных потоков показывает, что чаще всего в рамках межрегиональной миграции граждане уезжают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский край.Одним из механизмов, влияющих на миграционный приток населения на постоянное место жительства и, соответственно, на численность постоянного населения Саратовской области, является реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.С начала этого года в рамках программы в регион приехало 928 человек, большинство из прибывших трудоспособного возраста. Всего в текущем году запланировано прибытие в область более 2 тысяч соотечественников. Ожидается, что за счет реализации программы убыль населения будет компенсирована не менее чем на 21%.