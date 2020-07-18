Количество случаев противоправной деятельности на ПривЖД снизилось в январе – июне

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Это в 2 раза меньше, чем отмечалось годом ранее. В числе произошедших нарушений – обкидывание поездов камнями (2 факта), битьё стёкол в поездах и линз светофоров (по 3 факта). В большинстве случаев нарушителями становились неработающие граждане и подростки.Количество хищений имущества компании за 6 месяцев 2020 года сократилось на 7,8% и составило 153 случая. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось количество хищений нефтепродуктов, деталей верхнего строения пути и элементов подвижного состава. Кроме того, было зарегистрировано 54 акта незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, что на 19,6% меньше, чем годом ранее. В числе допущенных нарушений – оставление бесхозных предметов на объектах инфраструктуры, ложное сообщение о минировании, наложение посторонних предметов на рельсы и т.п. Также за указанный период был зафиксирован 31 случай повреждения средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Это на треть больше, чем в январе-июне 2019 года.С целью предупреждения и пресечения противоправной деятельности на полигоне Приволжской железной дороге реализуется комплекс мероприятий. В их основе – утвержденный план действий, разработанный Приволжским региональным центром безопасности совместного с Управлением МВД России на транспорте по Приволжскому федеральному округу, филиалом Федерального государственного предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта" на Приволжской железной дороге и компаниями-перевозчиками.Напоминаем, что любое незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта негативно отражается на работе магистрали, в том числе может отрицательно повлиять на движение пассажирских поездов пригородного и дальнего сообщения. Данные действия преследуются по закону и влекут за собой административную или уголовную ответственность.