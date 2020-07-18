18 июля 2020 СУББОТА
Новости
16:23 | 17 июля
В сельских Домах культуры Саратовской области продолжается ремонт по национальному проекту "Культура"
15:21 | 17 июля
В 2020 году в Саратовской области сохраняется тенденция к снижению миграционной убыли населения
14:33 | 17 июля
Количество случаев противоправной деятельности на ПривЖД снизилось в январе – июне
13:22 | 17 июля
Перспективу создания региональной инновационной площадки ОАО "РЖД" на ПривЖД обсудили в ходе онлайн-совещания
12:30 | 17 июля
Олег Костин и ведущие эксперты медицинского сообщества региона поделились опытом лечения новой коронавирусной инфекции с коллегами из Казахстана
11:47 | 17 июля
Экзамены по обществознанию и химии прошли в штатном режиме
10:50 | 17 июля
Ведущий «Орла и решки» оценит фотографии тюльпанов Саратовской области
09:56 | 17 июля
Спектакль «Вешние воды» стал самой популярной балетной постановкой виртуального тура «Большие гастроли - онлайн»
09:00 | 17 июля
Ущерб от шквалистого ветра в районах области составил около 122 млн рублей
08:09 | 17 июля
Михаил Романов назвал преступлением против российской государственности – призывы к нарушению территориальной целостности России
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Перспективу создания региональной инновационной площадки ОАО "РЖД" на ПривЖД обсудили в ходе онлайн-совещания

Новости
Перспективу создания региональной инновационной площадки ОАО "РЖД" на ПривЖД обсудили в ходе онлайн-совещания

Вчера, 16 июля, на Приволжской железной дороге было организовано онлайн-совещание, на котором обсуждалась перспектива создания региональной инновационной площадки ОАО "РЖД" на полигоне магистрали.

В мероприятии участвовали представители инженерного блока ПривЖД, Комитета промышленности Волгоградской области, а также Саратовского, Астраханского и Волгоградского государственных университетов.

В ходе совещания заместитель начальника службы технической политики ПривЖД Руслан Султанов рассказал про развитие инновационной деятельности на магистрали. По его словам, с 2018 года подразделения полигона дороги сформировали более 40 открытых запросов на инновации. Благодаря высокой активности ряда вузов и промышленных предприятий, многие проекты находятся в завершающей стадии разработки.

В частности, специалисты Астраханского государственного университета работают над применением импульсных систем торможения вагонов, а также ведут разработку системы энергоснабжения на основе подповерхностных электромагнитных генераторов. Сотрудники Волгоградского государственного технического университета разрабатывают систему проветривания в универсальных вагонах, налаживают применение полимерных композитных материалов для аварийной техники, а также автоматизированной аппарели для загрузки (выгрузки) техники с железнодорожной платформы. Кроме того, по запросу ПривЖД два упомянутых вуза разработали систему поиска оптимальных маршрутов для пропуска негабаритных и тяжеловесных поездов. Данный проект уже нашёл своё отражение в инвестиционной программе ОАО "РЖД" и будет тиражирован по сети железных дорог России.

Участники совещания выразили уверенность, что организация региональной инновационной площадки ОАО "РЖД" на ПривЖД позволит создать действующую систему поддержки стартап-проектов с инновационными решениями. Это позволит не только ускорить процесс разработки, но и регламентировать процесс финансирования отбираемых проектов, предлагаемых сторонними вузами и предприятиями.