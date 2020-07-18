Перспективу создания региональной инновационной площадки ОАО "РЖД" на ПривЖД обсудили в ходе онлайн-совещания

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В мероприятии участвовали представители инженерного блока ПривЖД, Комитета промышленности Волгоградской области, а также Саратовского, Астраханского и Волгоградского государственных университетов.В ходе совещания заместитель начальника службы технической политики ПривЖД Руслан Султанов рассказал про развитие инновационной деятельности на магистрали. По его словам, с 2018 года подразделения полигона дороги сформировали более 40 открытых запросов на инновации. Благодаря высокой активности ряда вузов и промышленных предприятий, многие проекты находятся в завершающей стадии разработки.В частности, специалисты Астраханского государственного университета работают над применением импульсных систем торможения вагонов, а также ведут разработку системы энергоснабжения на основе подповерхностных электромагнитных генераторов. Сотрудники Волгоградского государственного технического университета разрабатывают систему проветривания в универсальных вагонах, налаживают применение полимерных композитных материалов для аварийной техники, а также автоматизированной аппарели для загрузки (выгрузки) техники с железнодорожной платформы. Кроме того, по запросу ПривЖД два упомянутых вуза разработали систему поиска оптимальных маршрутов для пропуска негабаритных и тяжеловесных поездов. Данный проект уже нашёл своё отражение в инвестиционной программе ОАО "РЖД" и будет тиражирован по сети железных дорог России.Участники совещания выразили уверенность, что организация региональной инновационной площадки ОАО "РЖД" на ПривЖД позволит создать действующую систему поддержки стартап-проектов с инновационными решениями. Это позволит не только ускорить процесс разработки, но и регламентировать процесс финансирования отбираемых проектов, предлагаемых сторонними вузами и предприятиями.