Олег Костин и ведущие эксперты медицинского сообщества региона поделились опытом лечения новой коронавирусной инфекции с коллегами из Казахстана

просмотров: 172

Наш регион представлял профильный министр Олег Костин и ведущие специалисты отрасли, представители медицинского университета, регионального Роспотребнадзора и института «Микроб». От Республики Казахстан в совещании участвовали Акимат Аманжол Алпысбаев Западно-Казахстанской области, руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области» Болатбек Каюпов и главные врачи местных лечебных учреждений.Олег Костин горячо поприветствовал зарубежных коллег: «Саратовская область не могла не ответить на Ваше обращение! Для нашего региона Западно-Казахстанская область – это не просто деловой партнер в товарно-сырьевом и этно-культурном плане. Три района нашего региона – Новоузенск, Алгай, Озинки – граничат с вашей областью. Добрососедские отношения, сложившиеся за последние годы, показывают пример единства целей и задач, решение которых направлено на повышение качества жизни граждан. Поэтому Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым было дано предельно четкое указание помочь вам, нашим соседям, оказавшимся в трудную минуту во власти, так называемой, второй волны коронавируса. Для себя мы это считаем не просто профессиональным долгом, но и мерой личной ответственности как перед хорошим и добрым другом».В ходе совещания представители отрасли здравоохранения Казахстана рассказали, с какими проблемами столкнулись: не хватает лекарств и врачей. Олег Костин внимательно выслушал коллег и поделился опытом работы с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения обещал оказать посильную поддержку. Проректор по лечебной работе - директор клинического центра Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского Марина Еругина рассказала о программах обучения медицинского персонала, которые эффективно работают у нас в регионе. Также представители медуниверситета предложили зарубежным коллегам консультативную помощь ведущих специалистов, профессорского состава. В завершение встречи представители управления здравоохранения Республики Казахстан поблагодарили саратовских коллег за участие и внимание. Консультативное взаимодействие между врачами двух государств будет продолжено.Сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.