18 июля 2020 СУББОТА
Новости
16:23 | 17 июля
В сельских Домах культуры Саратовской области продолжается ремонт по национальному проекту "Культура"
15:21 | 17 июля
В 2020 году в Саратовской области сохраняется тенденция к снижению миграционной убыли населения
14:33 | 17 июля
Количество случаев противоправной деятельности на ПривЖД снизилось в январе – июне
13:22 | 17 июля
Перспективу создания региональной инновационной площадки ОАО "РЖД" на ПривЖД обсудили в ходе онлайн-совещания
12:30 | 17 июля
Олег Костин и ведущие эксперты медицинского сообщества региона поделились опытом лечения новой коронавирусной инфекции с коллегами из Казахстана
11:47 | 17 июля
Экзамены по обществознанию и химии прошли в штатном режиме
10:50 | 17 июля
Ведущий «Орла и решки» оценит фотографии тюльпанов Саратовской области
09:56 | 17 июля
Спектакль «Вешние воды» стал самой популярной балетной постановкой виртуального тура «Большие гастроли - онлайн»
09:00 | 17 июля
Ущерб от шквалистого ветра в районах области составил около 122 млн рублей
08:09 | 17 июля
Михаил Романов назвал преступлением против российской государственности – призывы к нарушению территориальной целостности России
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Экзамены по обществознанию и химии прошли в штатном режиме

Новости


16 июля в основной период ЕГЭ-2020 прошли экзамены по обществознанию и химии.

В Саратовской области на участие в экзамене по обществознанию зарегистрировано 5715 участников, из них выпускников текущего года – 5663 человека, выпускников прошлых лет – 52 человека. Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

На участие в экзамене по химии в регионе зарегистрировано 1453 участника, из них выпускников текущего года – 1425 человек, выпускников прошлых лет – 28 человек. Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор.

«Сегодня я сдавал химию, потому что изначально планировала поступать в медицинский университет. Но за время самоизоляции, я подумала и решила, что хочу стать учителем химии. Мне очень хочется продолжать общаться с детьми и учить их чему-то интересному. Я немного переживала, но считаю, что мои педагоги дали мне достаточное количество знаний, чтобы справиться с заданиями экзамена. Я думаю, дополнительные санитарные меры никак не повлияли на учеников – наоборот, мы чувствуем, что наше здоровье в безопасности», - поделилась впечатлениями от экзамена Виктория Миронова, выпускница гимназии № 5 г. Саратова.

Всего в регионе задействовано 66 пунктов проведения экзаменов, в том числе на дому – 4, в учреждении здравоохранения – 1.