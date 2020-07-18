Экзамены по обществознанию и химии прошли в штатном режиме

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В Саратовской области на участие в экзамене по обществознанию зарегистрировано 5715 участников, из них выпускников текущего года – 5663 человека, выпускников прошлых лет – 52 человека. Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).На участие в экзамене по химии в регионе зарегистрировано 1453 участника, из них выпускников текущего года – 1425 человек, выпускников прошлых лет – 28 человек. Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор.«Сегодня я сдавал химию, потому что изначально планировала поступать в медицинский университет. Но за время самоизоляции, я подумала и решила, что хочу стать учителем химии. Мне очень хочется продолжать общаться с детьми и учить их чему-то интересному. Я немного переживала, но считаю, что мои педагоги дали мне достаточное количество знаний, чтобы справиться с заданиями экзамена. Я думаю, дополнительные санитарные меры никак не повлияли на учеников – наоборот, мы чувствуем, что наше здоровье в безопасности», - поделилась впечатлениями от экзамена Виктория Миронова, выпускница гимназии № 5 г. Саратова.Всего в регионе задействовано 66 пунктов проведения экзаменов, в том числе на дому – 4, в учреждении здравоохранения – 1.