Ведущий «Орла и решки» оценит фотографии тюльпанов Саратовской области

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Конкурс обещает стать самым масштабным российским фотоконкурсом, посвящённым краснокнижным растениям нашей страны. Участником конкурса может стать любой совершеннолетний человек без ограничения по месту жительства, профессии или гражданству. Единственное условие – фотографии должны быть посвящены дикорастущим тюльпанам или ООПТ Саратовской области «Куриловская степь», на территории которой ежегодно организуется международный фестиваль тюльпанов. Как заявляет организатор, присланные на конкурс фотографии могут быть сделаны не только на камеру, но даже на смартфон.Уже известно, что в жюри конкурса, помимо именитых российских фотографов, вошли один из ведущих популярного телешоу «Орёл и решка» Евсей Ковалёв, председатель Комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, руководитель Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» Тамара Пантелеева, представитель минприроды и другие эксперты. Такой принцип формирования жюри позволяет конкурсу выйти за рамки профессионального сообщества фотографов.Победители фотоконкурса «Чудо природы. Куриловская степь» получат ценные подарки от спонсоров проекта, а их работы разместят на выставках в Москве, Саратове, Солнечногорске, Клину и других городах России. Также будут изданы наборы эколого-просветительских открыток, посвященных краснокнижным тюльпанам саратовских степей.Прием работ продлится до 23 августа 2020 года.