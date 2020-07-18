Михаил Романов назвал преступлением против российской государственности – призывы к нарушению территориальной целостности России
Преступлением против российской государственности назвал призывы к нарушению территориальной целостности России депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Парламентарий прокомментировал законопроект, принятый на этой неделе Государственной Думой в первом чтении о защите территориальной целостности России.
По словам депутата, в рамках реализации новых норм Конституции РФ большая законотворческая работа начинается именно с законопроекта о территориальной целостности, так как это – основополагающая часть государственной политики. Попытки нарушения целостности государства должны жестко наказываться, чтобы и с точки зрения буквальной обороноспособности, и на правовом уровне защита границ России была крепкой. Государство обязано защищать свой суверенитет, подчеркнул Михаил Романов.
Депутат считает обсуждаемый законопроект эффективным инструментом профилактики экстремистской деятельности, направленной на отчуждение каких-либо частей территории Российской Федерации. Отмечается, что под действие закона могут попасть не только граждане РФ, но и иностранцы.