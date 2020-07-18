Спектакль «Вешние воды» стал самой популярной балетной постановкой виртуального тура «Большие гастроли - онлайн»

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По информации министерства культуры области, спектакль Саратовского академического театра оперы и балета «Вешние воды» по количеству просмотров в рамках программы занял 8-е место среди всех театральных жанров и стал лучшим по вниманию публики среди балетных постановок. Музыку к данному балету специально по заказу театра написал современный российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Кобекин.Проект «Большие гастроли - онлайн» стартовал 26 марта в период введения в театрах повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Всего первый сезон собрал более 25 млн просмотров и охватил 79 театров из 51 города.