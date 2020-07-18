18 июля 2020 СУББОТА
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09:00 | 17 июля
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Ущерб от шквалистого ветра в районах области составил около 122 млн рублей

Новости


В шести районах введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации секретариата зампреда области Романа Бусаргина, в результате шквалистого ветра, прошедшего по территории Саратовской области 14 июля, пострадали 11 муниципальных районов, 49 населенных пунктов с населением почти 100 тысяч человек. Получили повреждения или были разрушены кровли 841 зданий, из них 56 социальных объектов, 785 жилых домов. От энергоснабжения оказались отключены 12 соцобъектов, 6301 жилой дом. Без газоснабжения осталось 383 жилых дома. Стихия также повалила 265 деревьев.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Балаковском, Питерском, Марксовском, Базарно - Карабулакском, Краснокутском и Новоузенском районах.

Материальный ущерб составил порядка 122 млн руб. Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы планируют провести восстановительные работы за счет средств муниципальных районов. Во всех пострадавших районах работают комиссии по оценке причиненного ущерба.