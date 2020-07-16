16 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
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Саратовцев приглашают присоединиться к субботнику на Семхозном пруду

Новости


Активисты «Молодой Гвардии» 17 июля готовят очередную экологическую акцию и организуют субботник на территории Семхозного пруда в поселке Солнечный.

Мероприятие состоится по просьбе местных жителей, которые пожаловались на запущенную территория вокруг водоема и обилие мусора в зонах отдыха. Во время субботника участники планируют привести в порядок область пруда, а также очистить берег от бытовых отходов, травы и веток.

Активисты приглашают всех неравнодушных саратовцев присоединиться к мероприятию, которое начнется в 13:30. Место сбора – улица 1-я Гуселка, дом 10 (Семхозный пруд). Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарем, перчатками и мусорными пакетами.