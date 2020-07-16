Пушкинка предлагает вниманию читателей новый онлайн – проект Театр национальной сказки «Шире круг»

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В формате интерактивного прочтения сказки (рассказа, стихотворений и др.) народов разных национальностей сотрудники отдела документальной поддержки образования и самообразования будут знакомить вас с историей, традициями народов Саратовской области и России, авторами и их произведениями, народными играми и т.д.В отделе библиотеки по адресу Весенний проезд, д.8 можно познакомиться с книгами на языках народов Саратовской области. Здесь же представлена литература по истории Саратовского края и его многонациональной культуре.