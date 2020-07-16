16 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
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16:30 | 16 июля
Саратовцев приглашают присоединиться к субботнику на Семхозном пруду
15:43 | 16 июля
Пушкинка предлагает вниманию читателей новый онлайн – проект Театр национальной сказки «Шире круг»
14:52 | 16 июля
Сельский гастрономический маршрут разработали в Вольске
14:00 | 16 июля
Свыше 5000 литров дезинфицирующего раствора ежедневно расходуется на ПривЖД
13:05 | 16 июля
Две саратовчанки стали лауреатами Всероссийского интернет-конкурса исполнителей народной песни, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
12:07 | 16 июля
Саратовским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах
10:58 | 16 июля
Солист Саратовского театра оперетты Владимир Бекетов стал обладателем Гран-при Первого открытого дистанционного конкурса вокального искусства «Мастер мюзикла»
09:48 | 16 июля
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 12,3% в январе-июне
09:00 | 16 июля
Подразделения холдинга "РЖД" стали лауреатами конкурса "Инвестор года" в Саратовской области
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В Саратовской области планируется повысить прожиточный минимум
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Сельский гастрономический маршрут разработали в Вольске

Новости


Сельский гастрономический маршрут разработали в Вольске.

Маршрут включает посещение экологического хозяйства «Марусина ферма»

На экоферме расскажут историю создания хозяйства, покажут, как содержат коз, чем кормят и каким способом получают вкусное и полезное молоко.

После экскурсии туристов ждет рассказ хозяйки фермы о секретах производства сыров и тайнах испанской кулинарии: о том, как из молока делают сыр, как его хранят, какие сорта самые популярные и что такое «правильная» сырная плесень.

У гостей также будет возможность продегустировать сыры и отведать чая из старинного самовара.

В маршрут также входит посещение музея кукол (их в коллекции 180, привезенных из разных стран мира.

Тип маршрута – пешеходный, рассчитан на два часа.