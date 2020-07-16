Сельский гастрономический маршрут разработали в Вольске.

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Маршрут включает посещение экологического хозяйства «Марусина ферма»На экоферме расскажут историю создания хозяйства, покажут, как содержат коз, чем кормят и каким способом получают вкусное и полезное молоко.После экскурсии туристов ждет рассказ хозяйки фермы о секретах производства сыров и тайнах испанской кулинарии: о том, как из молока делают сыр, как его хранят, какие сорта самые популярные и что такое «правильная» сырная плесень.У гостей также будет возможность продегустировать сыры и отведать чая из старинного самовара.В маршрут также входит посещение музея кукол (их в коллекции 180, привезенных из разных стран мира.Тип маршрута – пешеходный, рассчитан на два часа.