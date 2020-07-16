Свыше 5000 литров дезинфицирующего раствора ежедневно расходуется на ПривЖД

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Данные меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. Санитарная обработка также осуществляется на станциях, в депо и административных помещениях магистрали. На эти цели ежедневно расходуется более 5000 литров готового дезинфицирующего раствора.Для защиты сотрудников ПривЖД, обеспечивающих перевозочный процесс, ежесуточно выдается более 3 тыс. пар перчаток и 48 тыс. одноразовых масок. На железнодорожных предприятиях сформирован запас средств индивидуальной защиты более чем на 25 суток.