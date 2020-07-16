Саратовским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

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Для профилактики нарушений правил дорожного движения выбрали железнодорожный переезд на 170 км перегона Сенная – Казаковка, расположенный в Вольском районе Саратовской области.В ходе акции железнодорожники раздали памятки, буклеты и напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Некоторые водители подписали гарантийные обязательства и пообещали никогда не нарушать правила проезда через железнодорожные переезды.