Саратовским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах
Сотрудники Приволжской железной дороги совместно с представителями ГИБДД провели акцию "Внимание, переезд!".
Для профилактики нарушений правил дорожного движения выбрали железнодорожный переезд на 170 км перегона Сенная – Казаковка, расположенный в Вольском районе Саратовской области.
В ходе акции железнодорожники раздали памятки, буклеты и напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Некоторые водители подписали гарантийные обязательства и пообещали никогда не нарушать правила проезда через железнодорожные переезды.