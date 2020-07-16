Две саратовчанки стали лауреатами Всероссийского интернет-конкурса исполнителей народной песни, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова подвел очередные итоги Всероссийского интернет-конкурса исполнителей народной песни, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Его участниками стали солисты и коллективы со всей страны: Калининграда, Калуги, Астрахани, Волгограда, Барнаула, Пензы, Воронежа и, конечно же, Саратова. На суд жюри они представили произведения героико-патриотической тематики, былины, исторические песни, песни и частушки времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., собственные сочинения на патриотическую тему.
С 1 по 31 мая 2020 г. жюри было отсмотрено более 160 видеопрограмм. По итогам конкурса Крылова Мария (г. Саратов) была удостоена диплома Лауреата I степени, а Епифанова Виктория из г. Энгельса отмечена дипломом Лауреата III степени.