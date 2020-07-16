Солист Саратовского театра оперетты Владимир Бекетов стал обладателем Гран-при Первого открытого дистанционного конкурса вокального искусства «Мастер мюзикла».

просмотров: 115

Конкурс проводился в онлайн-формате. В течении мая и июня конкурсанты присылали видеозаписи своих выступлений – арии из российских и зарубежных мюзиклов и музыкальных спектаклей. Солист Саратовского театра оперетты Владимир Бекетов представил на конкурс арию Иуды из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда».Работы участников оценивало жюри под председательством народного артиста РФ, композитора, пианиста, дирижера, художественного руководителя и председателя художественного совета государственной​ Московской областной филармонии Максима Дунаевского. В состав жюри конкурса вошли: заслуженная артистка РФ, певица, продюсер, Валентина Легкоступова; заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, мастер сцены Театриума Терезы Дуровой Мария Морозова; ведущий артист Московских мюзиклов «Анна Каренина», «Летучий Корабль», «Я-Эдмон Дантес», «Ромео и Джульетта», танцор, хореограф Константин Лещенко; артистка, свинг и дэнс-капитан мюзиклов «Мамма Миа», «Красавица и Чудовище», «Поющие под дождем», «Золушка», «Алые паруса» и другие, мастер-спорта по художественной гимнастике, обладатель гран-при конкурса Tanzolymp в Берлине Александра Дорохова.