Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 12,3% в январе-июне

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Во внутреннем сообщении перевезено более 13 тыс. ДФЭ (+3,8% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 7,9 тыс. ДФЭ (+38,4%), в экспортном – 8,6 тыс. ДФЭ (+12,4%), в импортном – 5,1 тыс. ДФЭ (+3,7%).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 11,7% и составило 25 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 559 тыс. тонн грузов (+11%), в том числе:химикатов и соды – 12,8 тыс. ДФЭ (+0,1% к уровню 2019 года);цветных металлов – 2,3 тыс. (рост в 3 раза);черных металлов – 2,3 тыс. (-11,9%);продовольственных товаров – 2 тыс. (-9,6%);промышленных товаров народного потребления – 1,4 тыс. (рост в 2 раза);метизов – 1,2 тыс. (рост в 4,5 раза);нефти и нефтепродуктов – 1,1 тыс. (+20,2%).