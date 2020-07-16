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Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 12,3% в январе-июне

Новости
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 12,3% в январе-июне

По оперативной информации, в январе-июне 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 34,7 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено более 13 тыс. ДФЭ (+3,8% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 7,9 тыс. ДФЭ (+38,4%), в экспортном – 8,6 тыс. ДФЭ (+12,4%), в импортном – 5,1 тыс. ДФЭ (+3,7%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 11,7% и составило 25 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 559 тыс. тонн грузов (+11%), в том числе:

химикатов и соды – 12,8 тыс. ДФЭ (+0,1% к уровню 2019 года);
цветных металлов – 2,3 тыс. (рост в 3 раза);
черных металлов – 2,3 тыс. (-11,9%);
продовольственных товаров – 2 тыс. (-9,6%);
промышленных товаров народного потребления – 1,4 тыс. (рост в 2 раза);
метизов – 1,2 тыс. (рост в 4,5 раза);
нефти и нефтепродуктов – 1,1 тыс. (+20,2%).