Подразделения холдинга "РЖД" стали лауреатами конкурса "Инвестор года" в Саратовской области
По итогам областного конкурса "Инвестор года" подразделения холдинга "РЖД" признаны лауреатами в двух номинациях.
В номинации "Инвестор года в сфере транспортно-логической инфраструктуры" лауреатом стала Приволжская железная дорога – филиал ОАО "РЖД", в номинации "Инвестор года в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг" – частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратова".
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в 4 квартале 2020 года.