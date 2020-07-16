16 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
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16:30 | 16 июля
Саратовцев приглашают присоединиться к субботнику на Семхозном пруду
15:43 | 16 июля
Пушкинка предлагает вниманию читателей новый онлайн – проект Театр национальной сказки «Шире круг»
14:52 | 16 июля
Сельский гастрономический маршрут разработали в Вольске
14:00 | 16 июля
Свыше 5000 литров дезинфицирующего раствора ежедневно расходуется на ПривЖД
13:05 | 16 июля
Две саратовчанки стали лауреатами Всероссийского интернет-конкурса исполнителей народной песни, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
12:07 | 16 июля
Саратовским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах
10:58 | 16 июля
Солист Саратовского театра оперетты Владимир Бекетов стал обладателем Гран-при Первого открытого дистанционного конкурса вокального искусства «Мастер мюзикла»
09:48 | 16 июля
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 12,3% в январе-июне
09:00 | 16 июля
Подразделения холдинга "РЖД" стали лауреатами конкурса "Инвестор года" в Саратовской области
17:00 | 15 июля
В Саратовской области планируется повысить прожиточный минимум
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Подразделения холдинга "РЖД" стали лауреатами конкурса "Инвестор года" в Саратовской области

Новости
Подразделения холдинга "РЖД" стали лауреатами конкурса "Инвестор года" в Саратовской области

По итогам областного конкурса "Инвестор года" подразделения холдинга "РЖД" признаны лауреатами в двух номинациях.

В номинации "Инвестор года в сфере транспортно-логической инфраструктуры" лауреатом стала Приволжская железная дорога – филиал ОАО "РЖД", в номинации "Инвестор года в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг" – частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратова".

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в 4 квартале 2020 года.