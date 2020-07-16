Подразделения холдинга "РЖД" стали лауреатами конкурса "Инвестор года" в Саратовской области

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В номинации "Инвестор года в сфере транспортно-логической инфраструктуры" лауреатом стала Приволжская железная дорога – филиал ОАО "РЖД", в номинации "Инвестор года в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг" – частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратова".Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в 4 квартале 2020 года.