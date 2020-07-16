В Саратовской области планируется повысить прожиточный минимум

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На основе данных Саратовстата о фактических ценах на товары и услуги, зарегистрированных во втором квартале 2020 года на территории области, уже произведен расчет показателя региональной величины прожиточного минимума на душу населения и по основным демографическим группам. Изменение величины показателя происходит с учетом динамики уровня цен на товары, входящие в состав потребительской корзины: крупы, хлеб, яйца, сахар, молочные продукты, овощи, мясо.По итогам второго квартала стоимость региональной продовольственной корзины увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 7,3% и составила 4389 руб. В результате региональная величина прожиточного минимума увеличилась относительно первого квартала на 706 руб. или 7,7%. Таким образом, повышение прожиточного минимума происходит с опережением динамики роста цен на товары продовольственной корзины.