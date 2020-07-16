16 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 15 июля
В Саратовской области планируется повысить прожиточный минимум
16:22 | 15 июля
Большинство саратовцев хотят видеть стелу «Города трудовой доблести» в начале Новой Набережной
15:21 | 15 июля
В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
14:23 | 15 июля
Пособия по безработице в повышенном размере будут выплачиваться до конца лета
13:30 | 15 июля
В Саратовской области начался прием заявлений на выплату компенсаций обманутым дольщикам восьми долгостроев
12:38 | 15 июля
Холдинг "РЖД" обновил вид электронного билета
11:42 | 15 июля
Холдинг "РЖД" организовал перевозку раритетного танка ИС-3 для благотворительного проекта
09:50 | 15 июля
В селе Левенка Духовницкого района завершается ремонт сельского Дома культуры
08:40 | 15 июля
Вячеслав Моше Кантор призывает Португалию сохранить достижимость гражданства для евреев-сефардов после изменения в закон
08:37 | 15 июля
Пайщики ЖК «Бест Вей» приобретают по несколько объектов недвижимости
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области планируется повысить прожиточный минимум

Новости


В настоящее время разрабатывается проект постановления Правительства области о величине прожиточного минимума за второй квартал текущего года.

На основе данных Саратовстата о фактических ценах на товары и услуги, зарегистрированных во втором квартале 2020 года на территории области, уже произведен расчет показателя региональной величины прожиточного минимума на душу населения и по основным демографическим группам. Изменение величины показателя происходит с учетом динамики уровня цен на товары, входящие в состав потребительской корзины: крупы, хлеб, яйца, сахар, молочные продукты, овощи, мясо.

По итогам второго квартала стоимость региональной продовольственной корзины увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 7,3% и составила 4389 руб. В результате региональная величина прожиточного минимума увеличилась относительно первого квартала на 706 руб. или 7,7%. Таким образом, повышение прожиточного минимума происходит с опережением динамики роста цен на товары продовольственной корзины.