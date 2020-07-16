Большинство саратовцев хотят видеть стелу «Города трудовой доблести» в начале Новой Набережной

просмотров: 167

По информации пресс-службы городской администрации, при подсчете учитывалось не только количество комментариев, но и количество лайков под ними. Большинство подписчиков предпочли, чтобы местом установки стелы «Города трудовой доблести» стал микрорайон Улеши. За памятный знак в начале новой Набережной проголосовали 1506 человек.Вторым по значимости местом для установки стелы горожане выбрали территорию бывшего авиастроительного завода, за которую были отданы 387 голосов. На третьем месте оказался Заводской район без указания конкретной локации, что выбрали 291 человек.Далее голоса распределились следующим образом: на обзорной площадке у старого аэропорта – 67, в парке Победы – 56, на въезде в город со стороны Волгограда – 37.«Прием предложений по месту установки стелы «Город трудовой доблести» продолжается. Если у вас есть иные варианты, или вы хотите поддержать какую-либо территорию – пишите в комментариях», - написал глава города.