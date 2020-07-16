Вячеслав Моше Кантор призывает Португалию сохранить достижимость гражданства для евреев-сефардов после изменения в закон

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Закон о предоставлении гражданства Португалии евреям-сефардам был принят пять лет назад, и в последние годы число подобных заявлений значительно увеличилось. Это и спровоцировало отдельных членов португальского парламента искать способы ограничений. В частности, было предложено ввести новые требования к заявителям, такие как обязательное проживание в Португалии или наличие «действующей связи» с португальской нацией. По мнению Вячеслава Моше Кантора, многие из предложенных поправок к закону умаляют его «мудрость и щедрость».«Я настоятельно прошу Вас ограничиться устранением административных недостатков в реализации этого исторического закона, не упуская из виду и не ставя под угрозу то, что крайне важно: открытие реального и достижимого пути к гражданству Португальской Республики для потомков преследуемых в прошлом португальских сефардских евреев, – пишет в своём обращении к Эдуарду Родригешу Вячеслав Моше Кантор. – Этот акт терпимости и примирения сегодня столь же актуален, символичен и так же вдохновляет другие страны, как и пять лет назад, когда он был утверждён».«Мудрость этого закона состоит в том, что он демонстрирует готовность Португалии сделать уроки истории основой для примирения, - подчёркивает президент ЕЕК. - А щедрость – в том, что он показывает, что в эпоху национализма и нетерпимости есть страны, которые готовы поделиться самым ценным – их национальной общностью, – чтобы сделать это примирение живой реальностью».«Португалию справедливо хвалят по всему миру за это законодательство – как евреи, так и неевреи. Как еврейский лидер я часто слышу об этом, а также о том, как резко это контрастирует с растущей в Европе и за её пределами волной антисемитизма», – добавил Вячеслав Моше Кантор.Вячеслав Моше Кантор также выразил озабоченность тем, что в Португалии в ходе дебатов по поводу поправок к закону раздаются сомнительные обвинения.«Мы знаем, что подавляющее большинство людей осуждают вместе с нами попытки вызвать противодействие закону путём недостойных комментариев о его «коммерциализации», – продолжил президент ЕЕК. – И я призываю португальцев не попадаться в ловушку антисемитских стереотипов и старых предрассудков».«Между португальцами и евреями существуют давние исторические связи. Кроме того, миллионы людей в Португалии имеют общих предков и наследие. Я знаю, что благодаря этому закону и закону о признании Дня памяти жертв инквизиции создан новый мост, дающий нам надежду на воссоединение наших народов после многих веков, и я верю, что наши отношения будут только укрепляться с годами», - выразил надежду Вячеслав Моше Кантор.* * *