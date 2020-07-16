Пайщики ЖК «Бест Вей» приобретают по несколько объектов недвижимости

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Первое – кооператив предоставляет пайщику до 65% средств на приобретение квартиры на беспроцентной основе, остальные 35% покупатель изыскивает сам. При этом пайщик платит совсем небольшие членские взносы, направляемые в фонд развития кооператива. Второе – пайщики вносят не аннуитетные платежи после приобретения квартиры, а дифференцированные. Условия для платежей отличаются гибкостью, размер и порядок их внесения обговаривается заранее, пайщик может также получить рассрочку. Третье – кооператив работает только с квартирами, которые реализуются на вторичном рынке, что объясняется безопасностью.Именно эти факторы позволили уже более 60 членам кооператива приобрести две и более квартиры с помощью ЖК (данные на начало июля 2020 года), сообщил Роман Василенко.