Холдинг "РЖД" обновил вид электронного билета

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На новом сайте компании возможность оформить новый бланк билета будет реализована в ближайшее время. Покупать билеты онлайн предпочитают 60 % пассажиров поездов дальнего следования. Перед поездкой такие проездные документы нужно распечатать или сохранить в телефоне.Новый бланк электронного билета, разработанный совместно со "Студией Артемия Лебедева", стал максимально информативным и персонализированным, что поможет пассажиру подготовиться к поездке и сделает само путешествие удобнее. При его разработке эксперты и дизайнеры учитывали пожелания пассажиров.Вся информация на новом билете организована в три основных блока: данные о пассажире и поездке, данные о тарифе и классе обслуживания и инструкция по посадке в поезд.Данные пассажира и рейса (фамилия и инициалы, номер поезда, вагона и места, время, дата и станция отправления, адрес вокзала отправления) выделены самым крупным текстом, чтобы эта информация считывалась максимально удобно. Впервые на билетах указывается адрес вокзала (что очень важно для городов, где станция отправления не одна), также здесь размещена информация о часовом поясе и времени в пути. Для международных рейсов билет можно оформить на английском языке.Второй блок нового билета содержит подробное описание тарифа и класса обслуживания, сервисов в вагоне и поезде и дополнительных услуг. Информация здесь представлена в основном в виде картинок и пиктограмм для более удобного восприятия. Особое внимание разработчики уделили схеме размещения пассажира и его багажа, сделав акцент на ее персонализации (например, если билет детский – картинки будут с изображением ребенка).Третий блок содержит информацию, которая поможет пассажиру при посадке в поезд. Это данные о документе, который нужно предъявить проводнику, отведенном на посадку времени, времени прибытия поезда на станцию назначения, необходимости визы в случае пересечения границы, информация о работе общественного транспорта в пункте назначения и т. д.