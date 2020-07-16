16 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 15 июля
В Саратовской области планируется повысить прожиточный минимум
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Большинство саратовцев хотят видеть стелу «Города трудовой доблести» в начале Новой Набережной
15:21 | 15 июля
В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
14:23 | 15 июля
Пособия по безработице в повышенном размере будут выплачиваться до конца лета
13:30 | 15 июля
В Саратовской области начался прием заявлений на выплату компенсаций обманутым дольщикам восьми долгостроев
12:38 | 15 июля
Холдинг "РЖД" обновил вид электронного билета
11:42 | 15 июля
Холдинг "РЖД" организовал перевозку раритетного танка ИС-3 для благотворительного проекта
09:50 | 15 июля
В селе Левенка Духовницкого района завершается ремонт сельского Дома культуры
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Вячеслав Моше Кантор призывает Португалию сохранить достижимость гражданства для евреев-сефардов после изменения в закон
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Холдинг "РЖД" организовал перевозку раритетного танка ИС-3 для благотворительного проекта

Новости
Холдинг "РЖД" организовал перевозку раритетного танка ИС-3 для благотворительного проекта

Холдинг "РЖД" организовал перевозку раритетного танка ИС-3 для благотворительного проекта в Архангельской области – музея боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Советский тяжёлый танк был отправлен со станции Кущёвка Северо-Кавказской железной дороги до станции Костылево Северной железной дороги, где он был перегружен на автотранспорт и доставлен к месту монтажа в поселок Березник Архангельской области. Экспонат прибыл на станцию назначения в начале июля.

Доставку организовали филиал АО "РЖД Логистика" в Саратове, а также подразделения транспортно-логистического блока ОАО "РЖД" на Северо-Кавказской железной дороге.

В честь 75-летия Победы тяжёлая бронемашина была восстановлена в станице Кущёвской (Краснодарский край) в цехах предприятия, специализирующегося на ремонте бронетехники. Холдинг "РЖД" организовал подбор и предоставление спецсостава с учётом всех особенностей перевозимого груза, а также разработал оптимальную схему погрузки.