Холдинг "РЖД" организовал перевозку раритетного танка ИС-3 для благотворительного проекта

просмотров: 178

Советский тяжёлый танк был отправлен со станции Кущёвка Северо-Кавказской железной дороги до станции Костылево Северной железной дороги, где он был перегружен на автотранспорт и доставлен к месту монтажа в поселок Березник Архангельской области. Экспонат прибыл на станцию назначения в начале июля.Доставку организовали филиал АО "РЖД Логистика" в Саратове, а также подразделения транспортно-логистического блока ОАО "РЖД" на Северо-Кавказской железной дороге.В честь 75-летия Победы тяжёлая бронемашина была восстановлена в станице Кущёвской (Краснодарский край) в цехах предприятия, специализирующегося на ремонте бронетехники. Холдинг "РЖД" организовал подбор и предоставление спецсостава с учётом всех особенностей перевозимого груза, а также разработал оптимальную схему погрузки.