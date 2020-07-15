Вчера министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с министром молодежной политики и спорта Саратовской области Александром Абросимовым

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О ней рассказал в своем инстаграме региональный руководитель: "Сегодня прошла очень важная встреча. Вместе с Вице-губернатором - Председателем Правительства Саратовской области Александром Михайловичем Стрелюхиным мы были у Министра спорта Российской Федерации Олега Васильевича Матыцина. Обсуждали перспективы развития спортивной инфраструктуры в регионе. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» планируем построить бассейны в Перелюбском и Турковском районах.Кроме того, по просьбам наших спортсменов подняли наболевший вопрос по реконструкции водно-спортивной базы «Олимпия». У нас очень высокий уровень спортсменов по гребле на байдарках и каноэ. Когда реализуем этот проект, мы сможем чаще дома проводить соревнования всероссийского уровня. Олег Васильевич Матыцин нас поддержал. Будем вместе искать источники финансирования".Еще один масштабный проект, который планируется реализовать в Саратовской области при поддержке Минспорта России – это строительство крытой ледовой арены в Энгельсе, - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.