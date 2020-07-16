В селе Левенка Духовницкого района завершается ремонт сельского Дома культуры

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Объем выделенных денежных средств на ремонт ДК в Левенке составил порядка 2,9 млн рублей.В здании СДК произведен текущий ремонт кровли, заменены оконные блоки и двери, покрашены стены и напольное покрытие. Обновлена материально-техническая база: закуплены новые кресла, световое и звукоусилительное оборудование, приобретена ткань для пошива одежды сцены. За проведением ремонтных работ ДК наблюдал общественный совет, который контролировал работы на каждом этапе, а также обращался к подрядной организации и представителям администрации с пожеланиями от жителей села. В настоящий момент ремонт сельского Дома культуры находится на завершающей стадии. Ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину июля.«Дом культуры снова встретит сельчан и гостей веселыми песнями, но в уже обновленных и уютных стенах. У творческих коллективов теперь есть возможность заниматься в комфортных условиях и проводить репетиции с использованием нового оборудования», – подчеркнул местный координатор проекта Николай Канунников.