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Эксперт «ИМ Групп»: июнь стал переломным для восстановления спроса на недвижимость

Новости
Эксперт «ИМ Групп»: июнь стал переломным для восстановления спроса на недвижимость

Председатель правления «ИМ Групп» Виктор Николаев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.

По его мнению, для восстановления спроса после снижения активности застройщиков и покупателей в первом полугодии по объективным причинам (падение цены на нефть, пандемия коронавируса, остановка строительства, самоизоляция, закрытие офисов) переломным стал июнь. В 1,5 раза выросло количество зарегистрированных сделок, рост цен замедлился. К стабильности ценовой ситуации, считает эксперт, привела лояльность застройщиков к покупателям жилья.

Рост цен на новостройки был вызван дешевой ипотекой, которая субсидируется из государственного бюджета, пояснил Виктор Николаев. Он отметил, что до ноября не стоит ждать снижения цен на новое жилье, пока не кончится срок льготной ипотеки. После этого срока станет ясно, смогут ли по таким ценам покупать квартиры в кризисной ситуации россияне. Также многие эксперты уверены, что по причине низкой платежеспособности населения и из-за пандемии непредвиденных резких скачков цен не будет.