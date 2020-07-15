15 июля 2020 СРЕДА
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14:54 | 14 июля
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13:52 | 14 июля
АНО ДПО «Просвещение-Столица» разработало новые инструменты для развития бытовых навыков школьников
13:07 | 14 июля
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АНО ДПО «Просвещение-Столица» разработало новые инструменты для развития бытовых навыков школьников

Новости
АНО ДПО «Просвещение-Столица» разработало новые инструменты для развития бытовых навыков школьников

В рамках реализации проекта по заказу Министерства просвещения РФ АНО ДПО «Просвещение-Столица» разработало новые педагогические инструменты для развития бытовых навыков школьников и детей из организаций дополнительного образования.

С их помощью педагоги смогут организовать эффективные занятия при освоении следующих предметов: «Обществознание», «Окружающий мир», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия».

Новые технологии помогут учителям развить самые разные социально-бытовые навыки ребенка в таких вопросах, как гигиена, ремонт и уход, финансы, этикет, культура и досуг, безопасность и ЗОЖ, питание, жилище и др. Ученики с помощью новых разработок смогут научиться способам решения социально-бытовых задач, изучат основы цифровой грамотности, освоят правила безопасного поведения дома, в школе, на улице, в общественных местах, в транспорте.

На портале адаптация.онлайн для педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования открыт доступ к материалам. В их числе: учебные игры, семинары, экскурсии, дискуссии, экспедиции, интервью, конкурсы, устные журналы, репортажи, имитация социально-бытовой деятельности, презентации и т.д.