АНО ДПО «Просвещение-Столица» разработало новые инструменты для развития бытовых навыков школьников

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С их помощью педагоги смогут организовать эффективные занятия при освоении следующих предметов: «Обществознание», «Окружающий мир», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия».Новые технологии помогут учителям развить самые разные социально-бытовые навыки ребенка в таких вопросах, как гигиена, ремонт и уход, финансы, этикет, культура и досуг, безопасность и ЗОЖ, питание, жилище и др. Ученики с помощью новых разработок смогут научиться способам решения социально-бытовых задач, изучат основы цифровой грамотности, освоят правила безопасного поведения дома, в школе, на улице, в общественных местах, в транспорте.На портале адаптация.онлайн для педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования открыт доступ к материалам. В их числе: учебные игры, семинары, экскурсии, дискуссии, экспедиции, интервью, конкурсы, устные журналы, репортажи, имитация социально-бытовой деятельности, презентации и т.д.