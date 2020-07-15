В международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 31 июля открываются дополнительные рейсы в Сочи
В международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 31 июля открываются дополнительные рейсы в Сочи.
Авиакомпания Nordwind открыла продажи на прямые регулярные рейсы по маршруту Саратов-Сочи-Саратов.
Рейсы запланированы по пятницам с вылетом из аэропорта «Гагарин» в 16:55 местного времени. Общее время в пути составит 2 часа. Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.
В настоящее время полеты в Сочи из Саратова осуществляет авиакомпания «Победа» с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам.
Более подробно с расписанием полетов можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», стоимость билетов и условия перевозки – на сайте авиакомпании Nordwind.