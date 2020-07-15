Студенты из Саратова примут участие в отборочном этапе Кубка по менеджменту «Управляй!»

просмотров: 200

Его участникам предстоит управлять виртуальной компанией в специальном бизнес-симуляторе экономической ситуации.Цель Кубка «Управляй!» – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. Кубок поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат.Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент будет сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в Кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин.9 июля завершился образовательный этап Кубка «Управляй!». В нём приняли участие более 5000 студентов и выпускников вузов и колледжей страны (более 1250 управленческих команд). 13 июля были подведены итоги и проведена завершающая лекция от приглашенного спикера из числа суперфиналистов конкурса «Лидеры России – 2020» Владимира Горшкова.В отборочном этапе участников Кубка ожидают новые смоделированные экономические ситуации, экспертные выступления участников конкурса «Лидеры России», крупных российских и международных компаний. Они продолжат серию обучающих вебинаров, которые помогут конкурсантам достичь высоких личностных и профессиональных вершин. Конкурсанты будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения.В этом году заявки на участие в конкурсе подали 11150 студентов и выпускников вузов и колледжей из всех регионов страны.