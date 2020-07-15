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Саратовская область активно готовится к предстоящему отопсезону

Новости


Органы местного самоуправления и предприятия жилищно-коммунального хозяйства начали подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов практически сразу после окончания прошедшего отопсезона.

Об этом на постоянно действующем совещании при вице-губернаторе -Председателе Правительства региона Александре Стрелюхине рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

Технически подготовлено 1047 теплоисточников (32,4%), 1268,6 км тепловых сетей (53,4%), 26 центральных тепловых пунктов (8,7%), 1311 объектов социальной сферы (27,7%), 4888 домов жилищного фонда (34 %), 1685 км водопроводных сетей (24,4%), 1685 км канализационных сетей (10,1 %). Общий процент готовности составляет 30,3%.

«Наилучшие показатели - у Вольского, Новоузенского, Краснопартизанского, Озинского, Романовского, Ртищевского, Турковского районов. Низкие показатели - у Балтайского, Краснокутского, Перелюбского, Татищевского и Хвалынского районов», - подчеркнул Павел Мигачёв.

Для организации контроля за подготовкой объектов соцсферы и жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, водоснабжения к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов запланировано провести восемь выездных совещаний с участием представителей прокуратуры области, Государственной жилищной инспекции, Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, службы судебных приставов, а также ресурсоснабжающих организаций. 8 июля прошло первое зональное совещание по вопросам, касающимся Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского, Воскресенского, Новобурасского, Хвалынского районов и города Шиханы. По итогам зональных совещаний даются конкретные поручения руководителям администраций районов, региональным органам власти, организациям жилищно-коммунального комплекса.