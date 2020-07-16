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Пособия по безработице в повышенном размере будут выплачиваться до конца лета

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Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год».

Согласно внесенным изменениям минимальная величина пособия по безработице до августа включительно устанавливается в размере 4500 рублей. Такое пособие получают те, кто проработал меньше 26 недель за последние 12 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины. Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта, будут получать пособие в максимальном размере – 12130 рублей. Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.

Министерство труда и социальной защиты области напоминает, что в настоящее время в условиях ограничительных мероприятий пособие по безработице временно оформляется в дистанционном режиме через Единый портал государственных и муниципальных услуг, портал «Работа в России» и обращает внимание граждан на необходимость точного указания своих данных в заявлении, особенно в части наименования работодателя, даты увольнения, адреса регистрации по месту жительства.

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки. Перерегистрация проводится также дистанционно один раз в месяц.

В утверждённых правилах сроки выплаты пособия по безработице не указаны. Как правило, специалисты центров занятости направляют платежные документы в течение двух дней после перерегистрации. Оперативность получения гражданином денежных средств во многом зависит от выбранной кредитной организации. Если гражданин получает пособие на карту, то денежные средства поступают в течение 3-7 дней после перечисления. Если получение социальной выплаты оформлено через «Почту России», то срок перевода денежных средств увеличивается.