Экзамены по физике и истории продолжают основной период ЕГЭ-2020

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Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 158 тысяч человек, из них 143 тысячи – выпускники текущего года. ЕГЭ по физике пройдет в 3688 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в том числе в 451 ППЭ в труднодоступных отдаленных местностях и 7 ППЭ в медицинских учреждениях.Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.Сдавать ЕГЭ по истории намерены около 120 тысяч участников, в том числе 104 тысячи выпускников текущего года. Для проведения экзамена будет задействовано 3533 ППЭ, в том числе 395 ППЭ в труднодоступных отдаленных местностях и 6 ППЭ в медицинских учреждениях.Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.В Саратовской области на участие в экзамене по физике зарегистрировано 2717 участников, из них выпускников текущего года – 2643 человека, выпускников прошлых лет – 74 человека, на участие в экзамене по истории зарегистрировано 1934 участника, из них выпускников текущего года – 1835 человек, выпускников прошлых лет – 99 человек. Всего 13 июля в регионе задействовано 56 пунктов проведения экзаменов, в том числе на дому - 2.Мониторинг хода экзаменов в регионах будут вести федеральные общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и федеральные эксперты. В 18 регионах для проведения экзамена будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов в ППЭ по защищенным интернет-каналам.Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 27 июля.