27-летний саратовец стал жертвой мошенника-"пиарщика"

просмотров: 176

Как пояснил мужчина правоохранителям, в личных сообщениях ему написал неизвестный и предложил «пропиарить» его страницу в социальной сети. За услуги рекламы незнакомец попросил 6 000 рублей и предоставил номер банковской карты для перевода. Однако своих обещаний после оплаты мужчина так и не выполнил.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по борьбе с мошенничеством общеуголовной направленности, раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий уголовного розыска УМВД России по городу Саратову по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса России доставлен 20-летний житель Оренбургской области. Мужчина дал признательные показания.Управление МВД России по городу Саратову напоминает! Будьте бдительны при общении в социальных сетях с незнакомыми людьми. Не совершайте операций, связанных с денежными переводами, по указанию посторонних лиц. Не сообщайте никому секретные пароли из смс-сообщений и CVC-коды. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).