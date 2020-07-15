15 июля 2020 СРЕДА
Новости
18:41 | 14 июля
Эксперт «ИМ Групп»: июнь стал переломным для восстановления спроса на недвижимость
17:00 | 14 июля
В международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 31 июля открываются дополнительные рейсы в Сочи
16:18 | 14 июля
Студенты из Саратова примут участие в отборочном этапе Кубка по менеджменту «Управляй!»
15:30 | 14 июля
Саратовская область активно готовится к предстоящему отопсезону
14:54 | 14 июля
В Саратовской области по нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроено более ста скверов и дворов
13:52 | 14 июля
АНО ДПО «Просвещение-Столица» разработало новые инструменты для развития бытовых навыков школьников
13:07 | 14 июля
Экзамены по физике и истории продолжают основной период ЕГЭ-2020
12:10 | 14 июля
27-летний саратовец стал жертвой мошенника-"пиарщика"
10:59 | 14 июля
Саратовская область вошла в топ-40 лучших санаторных курортов страны
10:48 | 14 июля
Вчера министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с министром молодежной политики и спорта Саратовской области Александром Абросимовым
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Саратовская область вошла в топ-40 лучших санаторных курортов страны

Новости


Туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг курортов и регионов России для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха в высокий сезон лета в июле и августе 2020 года по данным спроса на летний отдых в июле и августе сервиса бронирования Санатории-России.рф.

Первую десятку направлений для лечебно-оздоровительного отдыха в июле-августе 2020 года составили Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Республика Башкортостан и Московская область.

Саратовская область заняла в рейтинге 38 строчку.