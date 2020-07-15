Саратовская область вошла в топ-40 лучших санаторных курортов страны
Туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг курортов и регионов России для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха в высокий сезон лета в июле и августе 2020 года по данным спроса на летний отдых в июле и августе сервиса бронирования Санатории-России.рф.
Первую десятку направлений для лечебно-оздоровительного отдыха в июле-августе 2020 года составили Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Республика Башкортостан и Московская область.
Саратовская область заняла в рейтинге 38 строчку.