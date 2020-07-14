Погрузка на Приволжской железной дороге составила около 2,8 миллиона тонн в июне

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Грузооборот в мае уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,4% и составил около 6,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 7,9 млрд тонно-км (-4,2%).В январе-июне погружено более 18 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:нефти и нефтепродуктов – 8,3 млн тонн (-0,2% к январю-июню 2019 года);химикатов и соды – 1,8 млн тонн (-12,2%);цемента – 1,3 млн тонн (+16%);химических и минеральных удобрений – 1,1 тыс. тонн (+9,8%);зерна – 1 млн тонн (+38%);чёрных металлов – 1 млн тонн (+2,2%);промышленного сырья и формовочных материалов – 770 тыс. тонн (-19%);каменного угля – 426 тыс. тонн (-51,3%);строительных грузов – 374 тыс. тонн (-14,1%);кокса – 195 тыс. тонн (+17,8%);лома чёрных металлов – 128 тыс. тонн (-2,3%).Грузооборот в январе-июне 2020 года составил около 41,6 млрд тарифных тонно-км (-0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 54,2 млрд тонно-км (-0,4%).