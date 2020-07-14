Погрузка на Приволжской железной дороге составила около 2,8 миллиона тонн в июне
По оперативным данным, в июне 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 2,8 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Грузооборот в мае уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,4% и составил около 6,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 7,9 млрд тонно-км (-4,2%).
В январе-июне погружено более 18 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:
нефти и нефтепродуктов – 8,3 млн тонн (-0,2% к январю-июню 2019 года);
химикатов и соды – 1,8 млн тонн (-12,2%);
цемента – 1,3 млн тонн (+16%);
химических и минеральных удобрений – 1,1 тыс. тонн (+9,8%);
зерна – 1 млн тонн (+38%);
чёрных металлов – 1 млн тонн (+2,2%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 770 тыс. тонн (-19%);
каменного угля – 426 тыс. тонн (-51,3%);
строительных грузов – 374 тыс. тонн (-14,1%);
кокса – 195 тыс. тонн (+17,8%);
лома чёрных металлов – 128 тыс. тонн (-2,3%).
Грузооборот в январе-июне 2020 года составил около 41,6 млрд тарифных тонно-км (-0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 54,2 млрд тонно-км (-0,4%).