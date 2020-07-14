14 июля 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 13 июля
Погрузка на Приволжской железной дороге составила около 2,8 миллиона тонн в июне
16:09 | 13 июля
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге сократились на 41% в июне
15:23 | 13 июля
Меняется номер телефона контакт-центра Регионального оператора по обращению с ТКО
14:38 | 13 июля
Саратовские каратисты завоевали 5 медалей онлайн-турнира Ksenofontov KARATE CUP
13:49 | 13 июля
В Вольске разработан новый военно-патриотический туристический маршрут
13:00 | 13 июля
В Саратовской области с начала июля ликвидировано три очага бешенства
12:07 | 13 июля
Юбилейный двадцатый областной смотр-конкурс сельских певческих коллективов «Что посеешь, то и пожнешь!» пройдёт в новом формате
10:52 | 13 июля
Жительница области вошла в число победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
09:54 | 13 июля
В Саратове отремонтировал свыше 180 тысяч квадратных метров тротуаров
09:00 | 13 июля
УФСБ России по Саратовской области пресечена попытка сбыта продукции, похищенной на одном из предприятий в городе Балаково
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Погрузка на Приволжской железной дороге составила около 2,8 миллиона тонн в июне

Новости


По оперативным данным, в июне 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 2,8 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в мае уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,4% и составил около 6,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 7,9 млрд тонно-км (-4,2%).

В январе-июне погружено более 18 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

нефти и нефтепродуктов – 8,3 млн тонн (-0,2% к январю-июню 2019 года);
химикатов и соды – 1,8 млн тонн (-12,2%);
цемента – 1,3 млн тонн (+16%);
химических и минеральных удобрений – 1,1 тыс. тонн (+9,8%);
зерна – 1 млн тонн (+38%);
чёрных металлов – 1 млн тонн (+2,2%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 770 тыс. тонн (-19%);
каменного угля – 426 тыс. тонн (-51,3%);
строительных грузов – 374 тыс. тонн (-14,1%);
кокса – 195 тыс. тонн (+17,8%);
лома чёрных металлов – 128 тыс. тонн (-2,3%).
Грузооборот в январе-июне 2020 года составил около 41,6 млрд тарифных тонно-км (-0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 54,2 млрд тонно-км (-0,4%).