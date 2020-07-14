Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге сократились на 41% в июне

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Из них в пригородном сообщении отправлено 487,1 тыс. пассажиров (-28,5%), в дальнем следовании – 99,3 тыс. (-68,1%).Пассажирооборот в июне 2020 года составил 109,5 млн пасс-км, что на 78,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 19,1 млн пасс-км (-31,8%), в дальнем следовании – 90,4 млн пасс-км (-81%).За 6 месяцев 2020 года отправлено более 3,1 млн пассажиров (-35,3% к январю-июню 2019 года), из них в пригородном сообщении – 2,3 млн пассажиров (-31,2%), в дальнем следовании – 813,1 тыс. (-44,8%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 49,8% к уровню прошлого года и составил 808,8 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-мае составил 94,9 млн пасс-км (-31,2%), в дальнем следовании – 713,9 млн пасс-км (-51,5%).