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Меняется номер телефона контакт-центра Регионального оператора по обращению с ТКО

Новости


С 1 августа 2020 года меняется номер телефона контакт-центра Регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО. Вместо номера 8 800 222-64-90 потребители могут звонить на номер 8 (8452) 25-64-90.

Прежний номер телефона с 1 августа прекратит работу, все позвонившие на него услышат соответствующее сообщение и номера телефонов для обращений.

Так, по вопросам начислений для физических лиц необходимо звонить на горячую линию «СарРЦ» по номеру 8 (8452) 32-02-27.

По новому номеру 8 (8452) 25-64-90, как и прежде, принимаются обращения по вопросам заключения договоров юридическими лицами, вопросам функционирования отрасли обращения с ТКО, а также по вопросам оказания услуги мусоровывозящими компаниями.