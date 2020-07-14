Меняется номер телефона контакт-центра Регионального оператора по обращению с ТКО
С 1 августа 2020 года меняется номер телефона контакт-центра Регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО. Вместо номера 8 800 222-64-90 потребители могут звонить на номер 8 (8452) 25-64-90.
Прежний номер телефона с 1 августа прекратит работу, все позвонившие на него услышат соответствующее сообщение и номера телефонов для обращений.
Так, по вопросам начислений для физических лиц необходимо звонить на горячую линию «СарРЦ» по номеру 8 (8452) 32-02-27.
По новому номеру 8 (8452) 25-64-90, как и прежде, принимаются обращения по вопросам заключения договоров юридическими лицами, вопросам функционирования отрасли обращения с ТКО, а также по вопросам оказания услуги мусоровывозящими компаниями.