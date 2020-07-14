Меняется номер телефона контакт-центра Регионального оператора по обращению с ТКО

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Прежний номер телефона с 1 августа прекратит работу, все позвонившие на него услышат соответствующее сообщение и номера телефонов для обращений.Так, по вопросам начислений для физических лиц необходимо звонить на горячую линию «СарРЦ» по номеру 8 (8452) 32-02-27.По новому номеру 8 (8452) 25-64-90, как и прежде, принимаются обращения по вопросам заключения договоров юридическими лицами, вопросам функционирования отрасли обращения с ТКО, а также по вопросам оказания услуги мусоровывозящими компаниями.