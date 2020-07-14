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Саратовские каратисты завоевали 5 медалей онлайн-турнира Ksenofontov KARATE CUP

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4-12 июля 2020 года спортсмены ГБУСО "СШОРСЕ Ахмерова" успешно приняли участие в онлайн-турнире по каратэ Ksenofontov KARATE CUP.

Организатором данного турнира является титулованный каратист России, мастер спорта междунородного класса Максим Ксенофонтов.

По результатам соревнований воспитанники школы завоевали 5 медалей: 3 золота, 1 серебро и 1 бронзу.

Победителями стали: Тарасова Ангелина и Русаков Климент в возрастной группе 10-11 лет (золото), Гейцман Никита в возрастной группе 12-13 лет (золото), Самсонова Дарья в возрастной группе 10-11 лет (серебро), а Викторов Макар в возрастной группе 8-9 лет стал бронзовым призером турнира.

Спортсменов подготовили тренеры ГБУСО "СШОРСЕ Ахмерова" Евгения Рулева, Николай Кузнецов и Ихтибар Ахмедов.