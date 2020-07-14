В Вольске разработан новый военно-патриотический туристический маршрут.

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Он включает в себя посещение гимназии им. Героя Советского Союза В.В. Талалихина, мемориала Вечный огонь на центральной площади города, а также посещение мемориального комплекса, посвященного легендарному летчику и жителям села - участникам Великой Отечественной войны в с. Тепловка, где родился Виктор Талалихин. Также экскурсанты знакомятся с домом-музеем Героя Советского Союза.Новый маршрут носит комбинированный характер, включая в себя автобусный и пешеходный этапы, уточняют в комитете по туризму. Общая продолжительность маршрута составляет 4 часа.