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В Вольске разработан новый военно-патриотический туристический маршрут
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В Вольске разработан новый военно-патриотический туристический маршрут

Новости


В Вольске разработан новый военно-патриотический туристический маршрут.

Он включает в себя посещение гимназии им. Героя Советского Союза В.В. Талалихина, мемориала Вечный огонь на центральной площади города, а также посещение мемориального комплекса, посвященного легендарному летчику и жителям села - участникам Великой Отечественной войны в с. Тепловка, где родился Виктор Талалихин. Также экскурсанты знакомятся с домом-музеем Героя Советского Союза.

Новый маршрут носит комбинированный характер, включая в себя автобусный и пешеходный этапы, уточняют в комитете по туризму. Общая продолжительность маршрута составляет 4 часа.